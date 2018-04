Governo, è la settimana decisiva: la soluzione nelle mani di Casellati o Fico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 16 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 07:00

Dall'«indecoroso balletto tra Di Maio, Salvini e Berlusconi», come lo definisce Federico Fornaro (Leu), si uscirà in qualche modo tra un paio di giorni quando Sergio Mattarella assumerà l'iniziativa promessa, e forse anche minacciata. Una mossa per superare lo stallo che, per come si sono messe le cose, partiti e leader sembrano quasi evocare nella speranza che sia il capo dello Stato a levarli dall'impaccio di veti e contro-veti che rendono impossibile la formazione di una maggioranza e di un governo.Una sfida ad alto tasso alcolico, quella di ieri tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che ieri al Vinitaly hanno fatto di tutto per non incontrarsi. Fermi sull'orlo del rispettivo burrone, con un piede sull'acceleratore e l'altro sulla frizione, i due aspettano che qualcuno bussi loro sul vetro spiegando che è venuto il momento di spegnere il motore. Passi indietro dell'uno o dell'altro non sembrano all'ordine del giorno. Salvini non molla il Cavaliere e Di Maio non vuole stringere accordi che contemplino anche l'uomo di Arcore.