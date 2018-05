M5S preme per il voto, l'ira del Colle: escluso il ritorno alle urne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Maggio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 08:00

Un'intervista, seppur autorevole, non basta a Sergio Mattarella per considerare chiuso il capitolo-governo. Tantomeno per decidere di sciogliere il Parlamento e chiamare gli italiani alle urne tra qualche settimana come ha chiesto Di Maio dopo il «no» di Renzi al M5S.Ovviamente al Quirinale ci si rende conto che la strada per comporre una maggioranza è in salita. L'attesa è tutta per ciò che deciderà dopodomani in direzione il partito guidato da Maurizio Martina, ma l'idea che si possa tornare al voto tra poche settimane non esiste. Soprattutto per il rispetto dovuto agli impegni che l'Italia ha in Europa. A cominciare dal consiglio europeo di fine giugno che si occuperà di migranti, trattato di Dublino e delle proposte di riforma della governance europeaUn'attesa, per ciò che accadrà alla direzione del Pd, che non guarda tanto alle scelte quanto alla compattezza che sarà in grado di mostrare il partito che rappresenta, con il M5S e il centrodestra, uno dei tre pilastri intorno ai quali costruire una possibile maggioranza. Il venir meno del Pd renderebbe il lavoro del presidente della Repubblica ancor più complicato. Un Pd spaccato in due rischia di tagliarsi fuori da tutto. Di non essere in grado di scegliere se e come continuare a trattare con i grillini, nè avrebbe la forza per sostenere l'ipotesi di un governo per le riforme avanzata da Renzi.