Governo, spunta l'ipotesi Lattanzi: ecco la carta di Mattarella per superare l'impasse

Sabato 28 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 08:11

Due giorni prima della direzione del Pd che dovrebbe decidere se e come accettare il tavolo di trattativa con il M5S, Donald Trump deciderà se e come togliere l'esenzione all'Europa dei dazi commerciali Usa.Una partita destinata ad incidere non poco sulla crescita e che ha spinto nel giro di una settimana prima Emmanuel Macron e poi Angela Merkel a varcare i cancelli della Casa Bianca per incontrare il presidente Usa. I dazi americani rischiano di infliggere un duro colpo alla crescita europea e di dimezzare quella del nostro Paese. Gli analisti calcolano un meno 0,5% quest'anno e quasi un uno per cento in meno per i prossimi due. Una prospettiva non troppo brillante per i nostri conti pubblici che in autunno dovranno anche affrontare il nodo delle clausole di salvaguardia. Al tavolo che Trump ha aperto a Washington con Parigi e Berlino, l'Italia non c'è ma rischia ugualmente di pagarne il conto che si aggiungerebbe a quello che già da anni paga a seguito delle sanzioni a Mosca.Al di là della simpatia o antipatia espresse per Putin, Le Pen, Assad, Trump o Kim Jong-un, la politica estera è assente dal dibattito per la formazione del governo. Soprattutto si ha la netta sensazione che non se ne considerino le ricadute sulla tenuta del Paese in un momento dove le sedi multilaterali di negoziato sono deserte e si preferisce la via dell'accordo bilaterale. Esattamente ciò che stanno facendo i francesi e i tedeschi.