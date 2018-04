Consultazioni, i sospetti di Salvini: «Berlusconi punta al governo tecnico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 20 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 07:00

A differenza dei capponi di Renzo Tramaglino, Di Maio e Salvini continuano a beccarsi ma conoscono il loro destino e stanno facendo di tutto per evitarlo. «Qualcuno tifa per il governo tecnico» tuona il leader della Lega dopo il buco nell'acqua fatto dai partiti nel secondo giro di consultazioni. Un sospetto, quello di Salvini, che ha anche un sospettato: Silvio Berlusconi che non cerca un governo tecnico alla Monti, ma un governo del presidente e con tutti dentro. E se Salvini teme di finire con il dover dar vita ad un «governo di tutti», Di Maio ha capito che deve riporre in un cassetto il sogno di palazzo Chigi.Malgrado il flop certificato ieri, tra Salvini e Di Maio il rapporto resta ed è ormai una costante dal 5 marzo. Gli obiettivi sono però diversi e di questo il Quirinale non potrà non prendere atto dopo il report della presidente incaricata. Approfittando della voglia matta di Di Maio di andare al governo, Salvini ha sempre tenuto la carota alta proprio per evitare che con il M5S si insedi un governo stabile, in grado di durare una legislatura e rinviare troppo in là l'opa del Carroccio su tutto il centrodestra. Per tenere FI e Pd fuori gioco, Salvini ha bisogno di non mollare di un centimetro il rapporto con il M5S, ma dopo ieri qualcosa potrebbe cambiare.