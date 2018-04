M5S-Pd, gioco al rialzo. E il Quirinale prepara un governo di tregua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Aprile 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 09:04

Sul Colle, giorno dopo giorno, osservano con sconcerto l'annaspare della trattativa tra il Pd e i 5Stelle. Nessuno intende gettare la spugna: l'ipotesi è da tenere in vita finché non verrà definitivamente archiviata dai protagonisti. Ma più tempo passa e prosegue a due mesi dalle elezioni lo stallo che impedisce al Paese di avere un governo nelle pienezza delle sue funzioni, più le elezioni si fanno vicine. Non a giugno, semmai in autunno. Preferibilmente nella primavera del prossimo anno. Ma anche questa scadenza, vista l'aria che tira, si annuncia molto ottimistica.La parola, dopo la conclusione «positiva» dell'esplorazione del presidente della Camera Roberto Fico, è ancora ai partiti. Sergio Mattarella aspetta gli sviluppi di un confronto che per la posizione nettamente contraria di Matteo Renzi a stringere un'intesa con i grillini («è un teatrino, una presa in giro») e per lo strabismo di Luigi Di Maio verso la Lega (anche se smentito), difficilmente approderà a qualcosa. E attende, il Presidente, anche di capire se domani - dopo il voto in Friuli - qualcosa cambierà tra 5Stelle e Matteo Salvini. Pure qui, però, le chance sono ridotte al lumicino. Perché Salvini non intende rompere con Silvio Berlusconi. Perché Di Maio non ha alcuna intenzione di imbarcare il Cavaliere. Ma chissà, un espediente per stringere un accordo potrebbe essere trovato considerato che le basi grilline e leghiste spingono per il matrimonio tra i due partiti. E che un governo 5Stelle-centrodestra rappresenterebbe il Paese da Nord a Sud. Il contrario di un ipotetico esecutivo Pd-grillini che non avrebbe radici nel Settentrione.