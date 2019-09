Conte: «Coldiretti sia alleata del governo per un green new deal»

Sabato 28 Settembre 2019, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende la parola il premier Conte . «Voglio Coldiretti alleata del governo in questo progetto di Green New Deal per un'Italia più verde», Ad affermarlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in visita al villaggio Coldiretti di Bologna. «dobbiamo progettare il futuro già oggi tutti insieme - ha sottolineato durante il suo intervento, sul palco di Piazza VIII Agosto -, vi aiuteremo con incentivi e non con penalizzazioni». «Questo - ha aggiunto - significa un principio cardine, la cura dell'ambiente e del terreno che voi avete nel Dna, la protezione delle biodiversità. Ho chiesto l'inserimento in Costituzione di questo principio, è nel programma del governo , dobbiamo lavorare per una cultura del riciclo dismettendo la cultura del rifiuto, dobbiamo lavorare per una transizione ecologica in prospettiva».LEGGI ANCHE --> Conte: «l'Iva non cresce ma cambierà, puntiamo a fare una manovra espansiva» Il governo, ha sottolineato Conte , «non vuole mettere in difficoltà» i coltivatori, ma «vi chiede di iniziare a pensare al domani». Questo, ha aggiunto, significa «iniziare ad adottare buone pratiche socialmente responsabili, incrementare l'agricoltura biologica perché questa incrementa la quantità e qualità di sostanze organiche trattenute nel suolo quindi più assorbimento di anidride carbonica e più acqua trattenuta. Si tratta di fare sempre più ricorso a energie rinnovabili».