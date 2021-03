Conte sulle dimissioni di Zingaretti: «Non mi lasciano indifferente, un leader solido e leale»

«Le dimissioni di Nicola Zingaretti non mi lasciano indifferente. Seguo con rispetto e non intendo commentare le dinamiche di vita interna del Partito Democratico. Ma rimango dispiaciuto per questa decisione, evidentemente sofferta». L'ex premier Giuseppe Conte commenta così in un post su Facebook le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Partito democratico.

«Non avevo avuto occasione, prima della formazione del governo precedente, di conoscerlo - aggiunge Conte - Successivamente, ho avuto la possibilità di confrontarmi con lui molto spesso, in particolare dopo lo scoppio della pandemia. Ho così conosciuto e apprezzato un leader solido e leale, che è riuscito a condividere, anche nei passaggi più critici, la visione del bene superiore della collettività».

