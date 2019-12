Conte, il bilancio di fine anno DIRETTA I nodi, da Fioramonti alla prescrizione

Attesa per la tradizionale conferenza stampa di fine del presidente del Consiglio,, in programma alle 11 a villa Madama. L'occasione per un bilancio al termine di un anno che ha visto il premier a capo di due diverse maggioranze parlamentari e per soffermarsi sulle prospettive future, partendo dai temi più caldi legati alle dimissioni del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti , e alle polemiche sulla prescrizione.