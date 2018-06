Conte domani al Senato: voto di fiducia previsto per le 19.30

La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario domani della fiducia. Alle 12 sono previste le dichiarazioni programmatiche del premier Giuseppe Conte, poi ci saranno discussione generale e voto di fiducia. La seduta dovrebbe chiudersi per le 20, voto di fiducia previsto alle 19.30. Al Senato, primo vero banco di prova, il nuovo esecutivo può contare su 167 voti certi: 6 in più rispetto alla maggioranza assoluta.



Inizierà invece mercoledì alle 17.45 alla Camera la chiama nominale dei deputati per il voto di fiducia. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Martedì alle 13,30 il premier depositerà il discorso con le linee programmatiche. Mercoledì 6, dalle 9 alle 14 si svolgerà la discussione generale. Alle 15,40 - con diretta Tv - ci sarà la replica del premier e le dichiarazioni di voto dei gruppi e alle 17.45 la chiama nominale.

Lunedì 4 Giugno 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 18:29

