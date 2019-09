Conte a Bruxelles: Italia oggi più forte, subito al lavoro su migranti, patto di stabilità e Mezzogiorno

Giuseppe Conte annuncia di voler mettere sul tavolo di Bruxelles dove l'Italia, con il nuovo Patto di stabilità, migranti e investimenti per il Mezzogiorno. Questi i temi cheannuncia di voler mettere sul tavolo didove l'Italia, con il nuovo governo , arriva

«Subito al lavoro: oggi sarò a Bruxelles dove si prospetta una giornata fitta di incontri con i vertici delle Istituzioni comunitarie. In Ue non abbiamo tempo da perdere, ritengo sia prioritario accelerare per raggiungere 3 obiettivi fondamentali e per l'Italia e gli interessi degli italiani: la modifica del Patto di stabilità a favore della crescita, il superamento del Regolamento di Dublino, un regime di interventi straordinari che favoriscano la crescita e lo sviluppo del nostro Mezzogiorno».





«L'Italia oggi è più forte, e con il nuovo Governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell'Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea».



«Occorre sostenere gli investimenti, a partire da quelli ambientali e sociali nell'ottica di uno sviluppo sostenibile che dia nuovo impulso al mercato del lavoro italiano, evitando un'impostazione di bilancio pro-ciclica non adeguata alle prospettive economiche del continente», continua Conte, su fb, rivendicando un «ruolo di primo piano» che l'Italia svolgerà in Ue. «Dobbiamo provare a ottenere dall'Europa il riconoscimento di uno statuto speciale per poter varare misure straordinarie per lo sviluppo».

«Sul tema migratorio intendo continuare a lavorare strenuamente per una gestione multilivello, strutturale e non emergenziale dei flussi migratori, e raggiungere un'intesa su un meccanismo automatico di sbarchi e redistribuzione, con un'efficace politica europea dei rimpatri».

Mercoledì 11 Settembre 2019, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 12:25

