Conte lancia il nuovo statuto M5S: «Il reddito di cittadinanza va migliorato»

Un nuovo statuto per il nuovo corso del Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte trasmetterà un video sul suo profilo social per illustrare il documento che governerà d'ora in poi la vita del partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Conte lo chiama «il progetto di rinnovamento del Movimento 5 stelle».

«Il M5s riparte con nuovo slancio. Sono stati mesi difficili, abbiamo superato momenti di stanchezza. Possiamo ripartire con il vento delle battaglie che verranno. A partire da oggi potete leggere lo statuto, dopo 15 giorni ci sarà la votazione. Un nuovo corso», ha detto Giuseppe Conte in una diretta Facebook. «Anche il Movimento è cambiato nel tempo ma mantenendo il suo tratto distintivo cioè mettere al centro sempre e soltanto gli interesse di voi cittadini», ha proseguito Conte.

«Oggi questo progetto ha bisogno di nuova linfa, una forza trainante è quello che i cittadini si aspettano da noi. E oggi non possiamo lasciare che gli impegni presi con i cittadini vengano abbandonati: è una questione di rispetto per i cittadini», ha aggiunto.

Conte parlerà con il premier Mario Draghi lunedì alle ore 11. Prima, però, l'ex premier incasserà finalmente il lancio della votazione sul nuovo Statuto.

Per l' «incoronazione» Conte dovrà attendere agosto anche se nei prossimi giorni sarà probabilmente chiamato a riunire i gruppi. La prima grana per Conte? Sicuramente il nodo giustizia: la riforma Cartabia sta spaccando i Cinquestelle.

Il nuovo statuto

Il voto sul nuovo Statuto sarà lanciato a breve, poi si dovranno aspettare 15 giorni per le osservazioni. Si voterà su Skyvote piattaforma che sarà inaugurato il 21 luglio con la scelta del candidato sindaco per Torino. Conte vuole stringere sul delicato risiko dell'organigramma. I tre vicepresidenti dovranno rispecchiare, in qualche modo, le anime del Movimento: di certo vi figurerà un «big» vicino all'ex premier ma un posto sarà anche riservato ad una donna. Ed in pole, in queste ore, sembrano esserci Lucia Azzolina, Paola Taverna ma anche Virginia Raggi (Appendino, invece, è sospesa). Il Consiglio Nazionale sarà folto, sembra di 20 membri: vi entraranno rappresentanti dei parlamentari ma anche degli eurodeputati, dei consiglieri locali e degli attivisti. E poi c'è il Comitato di Garanzia, di fatto «appannaggio» di Grillo. L'ex comico vorrebbe Luigi Di Maio (che però chiaramente può correre anche per la vicepresidenza) tra i membri. Una cosa è sicura: a molti dei 7 saggi sarà assicurato un ruolo di garanzia sulll'equilibrio tra il presidente del Movimento (Conte) e il custode dei valori (Grillo).