Coronavirus, Palazzo Chigi: «Fake news sul Mes rischiavano di dividere il Paese»

«Tutti gli interventi del presidente del Consiglio si sono sempre svolti secondo le consuete modalità e, in particolare, nella forma di conferenze stampa, salvo qualche rara eccezione». Lo precisa in una nota l'ufficio stampa della presidenza del Consiglio «alla luce del dibattito che sistematicamente si crea intorno alle conferenze stampa del Presidente del Consiglio». «Sin dall'inizio del primo mandato del Presidente Conte, dal giugno 2018, Palazzo Chigi trasmette il segnale audio video in Hd mettendolo a disposizione di tutti e di tutte le reti televisive, le quali liberamente decidono se e cosa mandare in onda sui propri canali. Lo stesso è avvenuto in occasione delle dichiarazioni alla stampa di sabato 21 marzo (per le quali alcuni hanno parlato, del tutto impropriamente, di 'diretta facebook') e della conferenza stampa di venerdì 10 aprile (per la quale alcuni, anche qui del tutto impropriamente, hanno parlato di »discorso alla nazione a reti unificate«)», sottolinea Palazzo Chigi. «Non c'è stata alcuna Conferenza Stampa a reti unificate».

