M5S, in corso il Consiglio nazionale convocato da Conte. Collegato anche Grillo

Giuseppe Conte ha convocato per le 21.30 un Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. All'ordine del giorno le «comunicazioni del presidente». Per la giornata di domani è atteso a Roma un incontro tra il leader del M5S e il garante pentastellato Beppe Grillo per sciogliere il nodo del voto sul doppio mandato. «Ho aderito a una nuova religione... l“altrovismo”», ha scherzato Grillo collegandosi per un saluto con il Consiglio.

Sono in programma per domani pomeriggio e martedì mattina una serie di incontri del garante con i parlamentari 5 stelle. Domani dalle 17 vedrà i componenti delle commissioni Lavoro e Cultura e, a seguire, quelli di Attività produttive e Bilancio per chiudere entro le 20 con i componenti della Trasporti e Politiche Ue. Martedì mattina dalle 9 vedrà i parlamentari della Finanze e dell' Ambiente, poi degli Affari Costituzionali e Giustizia, successivamente di Esteri e Difesa per chiudere entro le 13 con gli incontri con i componenti di Agricoltura e Affari Sociali.