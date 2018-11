Il premier Conte apre alla Ue: «Nessuna ribellione, ma nell'interesse degli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla»

«Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla». Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a Roma, rispondendo a chi gli chiede se il governo sia disposto a rinunciare a qualcosa nel confronto in corso sulla manovra con Bruxelles. «È una manovra impostata per gli interessi degli italiani, e anche dell'Europa, non c'è quindi nessuna ribellione, nessuna presunta disubbidienza alle regole comuni», assicura.



E parlando dei rapporti all'interno del governo gialloverde, assicura: «I rapporti tra gli alleati del governo sono molto buoni. Lo avete constatato anche ieri - dopo l'episodio sull'emendamento all'anticorruizione - che è stato un episodio singolo e specifico. Una cosa, quella successa, che nel voto segreto si può creare», aggiunge il premier.



«È una manovra orientata per realizzare le premesse per far crescere il Paese, quando tutti ci accorderemo, anche a livello europeo, su questo obiettivo lo spread scenderà», assicura poi il premier Giuseppe Conte. Il premier ribadisce come «uno spread elevato non ci aiuta. Però - sottolinea - dobbiamo lavorare tutti affinché si possa tutti dare un piccolo contributo a rasserenare questo Paese. Noi siamo confidenti che potendo spiegare la manovra a Bruxelles e a un pubblico più ampio lo spread potrà calare con gli investitori che sicuramente saranno invogliati a aver maggior fiducia in quello che stiamo facendo».

Giovedì 22 Novembre 2018, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 12:49

