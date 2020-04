Conte sul Mes: «La mia posizione e quella del Governo non è mai cambiata»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per stamattina una riunione con i capidelegazione di maggioranza, intorno alle 10.30 con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. E in mattinata, dopo le polemiche sulla questione del Mes, aveva affidato a Twitter una nota per rispondere a quanto affermato da alcuni esponenti di opposizione.

«Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro paese. A più tardi», ha scritto Conte, le cui parole vengono lette in ambienti parlamentari della maggioranza come un riferimento al «no al Mes», sottolinea l'agenzia ANSA.

Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul #MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 10, 2020

