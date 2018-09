Conte: «Tria? Io mi fido di tutti i ministri»

«Fiducia in Tria? Certo, io ho fiducia in tutti i ministri. Ho letto di qualche polemica ma lasciano il tempo che trovano», Giuseppe Conte che si trova a San Giovanni Rotondo per le celebrazioni per il 50esimo della morte di Padre Pio, smorza i toni.



«Andiamo oltre sterili polemiche, che di certo non aiutano. Vogliamo fare una manovra nell'interesse di tutti, realizzeremo tutti i punti significativi del programma annunciato ai cittadini, scrivendoli nel contratto di governo».

Ritornerò domani a Roma, stiamo lavorando a dei passaggi molto significativi nella nostra esperienza di governo, abbiamo una manovra in pieno corso alla quale stiamo lavorando tutti con estrema dedizione e concentrazione».



«Io ho massima fiducia in tutti coloro che stanno lavorando alla manovra, non solo ministri ma a tutti i livelli», spiega Conte prima di entrare all'auditorium Maria Pyle per la presentazione dell'emissione del francobollo per il 50/0 anniversario della morte di Padre Pio.



Il reddito di cittadinanza anche agli stranieri? «Non entro nei dettagli, stiamo valutando tutti gli aspetti tecnici».



E poi il premier si lascia andare a un concetto cristiano: «Amare il prossimo è un fondamentale precetto della vita cristiana, ma anche di chiunque si assume la responsabilità di guardare al bene comune e di non guardare al proprio orto».

