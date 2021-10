Il M5S spaccato tra Conte e Raggi. Torna la tentazione del proporzionale

Con l’avvicinarsi dei ballottaggi a Roma e Torino, diventano sempre più funambolici gli esercizi dialettici di Giuseppe Conte per arrivare a dire che appoggia i candidati del Pd, ma solo un pochino, solo in parte e comunque senza esagerare. Il MoVimento è in piena crisi interna e l’arrivo di Conte non sembra riuscire a tenere insieme le diverse componenti che da domenica scorsa sono aumentate con Virginia Raggi che sta proponendo una linea...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati