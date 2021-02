Conte, candidato sindaco Roma: «No grazie»

Dopo l'uscita di scena da palazzo Chigi, era uno dei nomi circolati nel toto-sindaco di Roma, una corsa alla quale nessuno dei big (al momento) sembra voler partecipare. Ma anche Giuseppe Conte, premier uscente, rifiuta: «Io candidato sindaco? No, grazie», dice rispondendo ad un cronista. Del resto, al momento, sembra più proiettato sul livello nazionale, per un ruolo dentro il Movimento Cinque Stelle o magari nel nascente governo-Draghi. Chi aveva pensato a lui, come mossa per riunire l'elettorato Pd-M5S (che, per ora, difficilmente potrebbero unirsi sulla ri-candidatura Raggi), dovrà ora considerare altre opzioni. Il «no» di Conte è l'ultimo di una lunga serie. Sulle elezioni comunali nella Capitale, infatti, entrambi i principali schieramenti - centrosinistra e centrodestra - non hanno ancora sciolto le riserve.

