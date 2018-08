Conte esulta su Instagram: «250mila metri quadrati di spiagge liberate dagli abusivi»

LE PIÙ CONDIVISE

IDENTIFICATI Daisy parteciperà agli Europei Daisy Osakue, la discobola azzurra colpita a un occhio da un uovo lanciato da una macchina con tre giovani a bordo a Moncalieri nella notte tra il 29 e il 30 luglio, potrà partecipare agli...

L'INCIDENTE In panne sull'A1, 23enne di Sorrento travolto e ucciso con la fidanzata Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'Autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle...

Il caso Giovani «sequestrati» a Zante, pagano mille euro per tornare liberi «Se non mi date 1.400 euro in Italia non tornate». È a quel punto che i ragazzi hanno capito che erano nei guai. La loro vacanza in Grecia rischiava di diventare ben altro. Hanno... di ​ Nello Ferrigno

IL METEO Temporali, grandine e lampi: in Campania torna l'allerta meteo La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, valido dalle 11 alle 20 di...