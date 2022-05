Conte tuona: «Qualcuno ci vuole fuori dal governo. Dl aiuti? Spero non si pensi di mettere la fiducia»

Il Movimento 5 Stelle continua a incendiare la stabilità della maggioranza. La spaccatura col Pd sul tema inceneritore, le perplessità sul tema armi-Ucraina e la polemica con Draghi per la questione Superbonus. Il leader dei pentastellati Giuseppe Conte alza (di nuovo) la voce: «Dicono che il M5S vuole uscire dal governo ma inizio a pensare che qualcuno voglia spingere il M5S fuori dal governo, se è questa l'intenzione lo dicano chiaramente», le sue parole alla presentazione della scuola politica del Movimento, rispondendo a una domanda sulle critiche rivolte dal premier Mario Draghi al Superbonus. «Credo ci sia una demonizzazione strategica di questa misura», ha aggiunto.

Conte: rispetto per i nostri elettori

«Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento, non vanno presi in giro», rimarca l'ex presidente del Consiglio, che aggiunge: «Sulla norma sull'inceneritore spero non si pensi neppure lontanamente di calare la fiducia. La fiducia semmai la chiediamo noi. Cingolani? Mi è stato detto che con questa norma non c'entra nulla». Poi il tema guerra: «Siamo il partito di maggioranza relativa, vogliamo dare un contributo perché si pervenga all'unico obiettivo politico accettabile, cioè: condanniamo la Russia, sosteniamo convintamente l'Ucraina, ma nello stesso tempo l'Italia deve lavorare incessantemente per una soluzione politica. L'obiettivo non è sconfiggere la Russia, una follia coinvolgere il mondo intero», aggiunge.