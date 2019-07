Lega e fondi russi, il Copasir chiede approfondimenti agli 007

Approfondimenti e chiarimenti sulla vicenda dei presunti fondi russi destinati alla Lega sono stati chiesti dal Copasir al direttore dell'Aise, l'Agenzia per la sicurezza esterna, Luciano Carta, sentito oggi in audizione. L'incontro era in calendario da tempo ed era sostanzialmente centrato sulla situazione libica e sui rischi connessi per il nostro paese. Ma quanto emerso dopo la pubblicazione da parte di BuzzFeed dell'audio della riunione all'hotel Metrepol di Mosca del 18 ottobre, ha spinto i commissari a chiedere chiarimenti sulla vicenda. Carta, secondo quanto si apprende, avrebbe fornito una serie di risposte di carattere generale, senza entrare nei dettagli della questione in quanto c'è un'inchiesta giudiziaria in corso. Il direttore dell'Aise, sempre secondo quanto si apprende, avrebbe comunque escluso che al momento possano derivare rischi per la sicurezza nazionale dalla vicenda.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2019 18:09

