Coprifuoco, cambio orario alle 23 (o a mezzanotte) o cancellato: cosa può accadere dal 15 maggio con la riapertura ai turisti in Italia

Mario Draghi che si trasforma in testimonial del Belpaese e la decisione del premier per riaprire l'Italia ai turisti stranieri da metà mese (senza più quarantena), sono due segnali che suonano come campane a morto per il coprifuoco. Il capo del governo sa bene che l'Italia sulla ripartenza del turismo si gioca molto, moltissimo. Dal ritorno in vita delle città d'arte, con tutte le attività ecomiche collegate (alberghi, ristoranti, B&B,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati