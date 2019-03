Copyright, il limite che garantisce la libertà

Mercoledì 27 Marzo 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deve essere decisamente una scelta importante quella adottata dal Parlamento europeo sulla direttiva che regola il rispetto del copyright sulla Rete se per una volta vede concordi editori e autori, imprenditori e giornalisti, operatori e artisti.Cioè il mondo della creatività e delle idee più o meno al completo che ora rivendica il successo della battaglia contro i giganti del digitale e chiunque altro volesse il perdurare del Far West su Internet. Deve essere un giorno pressoché di valore storico, senz’altro di profondo significato non soltanto simbolico, quello che ha visto reggere lo schieramento europarlamentare alle insidie delle lobby e alle lusinghe dei grandi gruppi che si immaginavano di sfruttare il periodo ormai pre-elettorale – il voto per l’Europa è fissato il 26 maggio – per tentare di bloccare il provvedimento. Deve essere, insomma, davvero una buona notizia quella arrivata da Strasburgo in un tempo di montante populismo delle piattaforme, tanto da consentire di rilegittimare materiali teoretici forse troppo in fretta ritenuti superati, dall’intera biblioteca sull’alienazione da Jean-Jacques Rousseau a Jurgen Habermas passando per Karl Marx e la Scuola di Francoforte fino al decisivo Max Weber de “Il lavoro intellettuale come professione”.Deve essere, ed è, la definizione di un punto di svolta nella gestione del “The Game”, il tentativo di introdurre un codice regolamentario nello spazio indeterminato del Web per giunta a 30 anni dalla sua creazione da parte di Tim-Berners Lee, oggi fondatore assai perplesso se non addirittura pentito. E proprio per queste ragioni conviene subito sgomberare il campo da equivoci di sorta e da sovrapposizioni interpretative che rischiano di sviare il senso della decisione assunta.Innanzitutto: può ritenersi antilibertaria o quantomeno limitatrice delle libertà di espressione? L’interrogativo appare contrapporsi uguale e contrario all’istanza di riconoscimento del diritto dell’autore – con il successivo equo compenso – perché andrebbe a costruire una sorta di apparecchio ortopedico normativo su un organismo che si delinea quasi per statuto come spazio indeterminato e quindi non condizionabile. Salvo poi accertare che in tale nessun luogo sono insediati colossi come YouTube, Facebook, Google News, Wikipedia e altre presenze del software open source.Ma nella direttiva Ue è immediatamente riconoscibile un valore alla base delle democrazie che spiega come la libertà politica sia condizionata dall’esistenza dell’incrociarsi di norme che limitano la libertà di scelta dei cittadini, con la possibilità dei cittadini stessi di controllare in parte l’individuazione delle norme. E’ la democrazia che si misura con lo stato di natura dell’uomo, così come l’hanno insegnata Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, in uno schema che pur emendato e riarticolato non lascia intendere moduli alternativi: la libertà è nell’assunzione e nella consapevolezza dei limiti che ne disegnano lo svolgimento. Qui sta il patto democratico che regge le comunità. L’altro ieri, ieri, oggi e domani, si potrebbe dire guardando all’orizzonte digitale.Però, l’imposizione di un limite – si è detto a difesa dello status quo ante – a un settore del genere può provocare danni irreparabili alle realtà editoriali, specie le più piccole, che si vedrebbero gravati di costi d’impresa insostenibili. Innanzitutto, e non apertamente affermato, il costo del lavoro. Anche in questo caso può venire in soccorso un altro valore fondante: quello del riconoscimento di ogni attività prestata.I contenuti delle realtà editoriali – come le definisce il sottosegretario all’Informazione e all’Editoria, Vito Crimi – sono il prodotto del lavoro giornalistico e creativo di categorie che oggi sono sfruttare e malpagate, quando ricevono una benché minima retribuzione. La retorica del Web gratuito, libero e bello non può essere alimentata da questa nuova forma di alienazione del proprio lavoro: che perché creativo, artistico, giornalistico e comunque a contato con idee esso ha una cifra assolutamente strategica nella pur sgangherata società della comunicazione e dell’informazione. Ogni lavoro va quindi pagato e la Rete non può continuare a ridursi a una enorme macchina del copia e incolla planetario dove si perde la titolarità di ogni concetto e la responsabilità di qualsiasi opinione. Portare le imprese editoriali 4.0 in un percorso di regolamentazione vuol dire non continuare a ingolfare le schiere che un Marx dei “Manoscritti economico-filosofici” calato sul teatro di questo presente definirebbe di neo-proletariato digitale.Ecco perché l’approvazione della direttiva Ue sul copyright riempie una pagina che va al di là della cronaca politica europarlamentare. Apre un percorso nuovo, di modernità acquista, su cui occorrerà comunque continuare a operare in un’azione che nelle assemblee nazionali dovrà trovare una forma di sintesi, ma che soprattutto nel dibattito culturale e civile avrà bisogno di ulteriori approfondimenti e riflessioni.