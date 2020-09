«Il governo ha spalancato le celle per mandare a casa centinaia di criminali con la scusa del covid, ma non ha impedito il focolaio nel carcere di Benevento e che mette in pericolo anche le donne e gli uomini in divisa. Solidarietà alla polizia penitenziaria». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.



Ultimo aggiornamento: 15:13

