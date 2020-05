Trasporti, il nuovo decreto: aperti 20 aeroporti, sospesi traghetti per Sicilia e Sardegna fino al 17

Ministero dei Trasporti e Ministero della Salute regolamentano il traffico aereo, ferroviario e i trasporti da e verso la Sicilia dal 6 al 17 maggio. Aperti solo la metà degli scali italiani iscritti al registro ufficiale, viaggeranno solo alcuni Frecciarossa e pochissimi Italo «Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - si legge nel primo dei sei articoli del decreto firmato da Paola De Micheli e Roberto Speranza - e di tutelare la salute dell’utenza e dei lavoratori, sono assicurati, nel settore del trasporto aereo, esclusivamente i servizi minimi essenziali».

LEGGI ANCHE Virus, R0 lombardo sotto la media

Per il trasporto aereo, «in considerazione delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamento insulari, l’operatività dei servizi è limitata» a 21 aeroporti italiani su circa 40: Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tessera. Restano esclusi tra gli altri, Brindisi, Trieste. «Negli aeroporti commerciali non inclusi nell’elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale».

IL TESTO DEL DECRETO

Per il trasporto ferroviario passeggeri, è garantita almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, come da richiesta delle impresa esercente, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto. Frecciarossa avrà una coppia sulla Roma-Reggio Calabria, Roma-Lecce, Roma-Verona-Bolzano, Venezia-Roma, Venezia Mestre-Milano, otto treni sulla dorsale Torino-Milano-Roma-Napoli, più altri Intercity. Italo avrà solo una coppia su Roma-Venezia Santa Lucia. Sospeso il servizio di traghetti passeggeri da e per la Sicilia.



Ultimo aggiornamento: 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA