Coronavirus, congedi e bonus, in arrivo a maggio gli aiuti alle famiglie con figli

IL VOUCHER BABY SITTER

È una delle misure varate con il Cura Italia per dare un aiuto economico alle famiglie che hanno dovuto assumere una baby sitter in seguito alla chiusure delle scuole. È in alternativa al congedo parentale. La misura è stata pensata come “una tantum”, pari a 600 euro a nucleo familiare. La cifra arriva a 1.000 euro per alcune categorie di genitori lavoratori che in questo periodo di emergenza hanno lavorato senza sosta (operatori sanitari, forze dell’ordine e di soccorso). Il voucher può essere richiesto dai lavoratori con figli fino a 12 anni per le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici. Non è stata, però, una misura molto utilizzata, forse perché per usufruirne bisogna aprire un “libretto famiglia” presso l’Inps, ed è qui che viene accreditato il voucher: finora all’Inps sono arrivate poco più di 40.000 richieste e i pagamenti sono stati eseguiti la settimana scorsa. Ci sono fondi ancora disponibili. Non è ancora chiaro se potrà essere richiesto un nuovo voucher per maggio.

L'ASSEGNO PER I FIGLI

Nel nuovo decreto è in arrivo il bonus figli: si tratta di un aiuto economico mensile, da aprile fino a dicembre incluso, per aiutare tutte le famiglie che hanno figli fino a 14 anni di età. Una cifra che può arrivare anche a 160 euro a figlio. Qualcosa di simile, come meccanismo e importo, al bonus bebè dato a tutti i neonati nel 2020. Tre le fasce di reddito in base alle quali cambia l’importo: alle famiglie con Isee inferiore ai settemila euro, andrebbero 160 euro mensili per ogni figlio under 14; per le famiglie con Isee compreso tra settemila e quarantamila euro, il bonus sarebbe di 120 euro mensile a figlio; per chi supera i 40.000 euro il bonus scende a 80 euro. Verrebbe corrisposto da aprile a dicembre 2020 e sarebbe cumulabile con gli altri sussidi e agevolazioni (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, naspi, ecc.). Secondo le stime Istat i nuclei familiari con figli under 14 sono per la stragrande maggioranza - il 90% - compresi nella fascia di reddito mediana tra i settemila e i 40.000 euro, alle quali spetterebbe un bonus di 120 euro a figlio al mese. Con 2 figli quindi l’aiuto sarebbe di 240 euro al mese.