Coronavirus, Anna Ascani su FB: «Tampone positivo e isolata da 23 giorni, ma sto bene»

«Sono a casa, sola, da 23 giorni, da quando cioè mi sono isolata per il contatto con un caso positivo. Non vedo nessuno dal 7 marzo ed è stata una fortuna perché, nonostante io abbia sviluppato i sintomi e sia risultata positiva al coronavirus, non ho contagiato altri». Lo scrive sulla sua pagina Facebook la vice ministra all'Istruzione Anna Ascani spiegando tra l'altro: «Il mio tampone è ancora positivo, ma io sto molto meglio e devo solo aspettare che il virus se ne vada del tutto».

