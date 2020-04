Coronavirus, il miracolo Basilicata. Il governatore Bardi: «Zero contagi, il 26 aprile liberiamo la zona rossa»

Miracolo Basilicata. Contagi zero. E ottime prospettive dopo il grande spavento da coronavirus. Così il Governatore della Regione, Vito Bardi, annuncia: «Il 26 aprile potremo finalmente liberare le zone rosse. Abbiamo controllato a tappeto tutte le case di cura per anziani, senza riscontrare positività, a parte una a Tricarico. Per asintomatici e pauci-sintomatici, ho identificato strutture ad hoc a copertura dell'intera Basilicata». «Gli asintomatici saranno ricoverati a Matera dove gli è stato dedicato un intero piano dell'ospedale - racconta il presidente della Regione - a Potenza e nell'ex ospedale di Venosa, dove abbiamo realizzato 100 posti; ed in un presidio isolato a Villa D'Agri». Tra i progetti in cantiere, «a Moliterno - anticipa - vorrei partire con uno screening a tappeto della popolazione, con tamponi e analisi sierologica, per verificare se ci sono positività ed identificare asintomatici e pauci-sintomatici». Controlli serrati anche «per circa 5mila persone tra anziani e assistenti sanitari a loro dedicati».

«Se continua il trend positivo, dovremo prepararci alla fase due. Stiamo mettendo a punto un piano strategico per il turismo e l'agricoltura», prosegue il Governatore. Riapriranno gli impianti balneari? «Questo è un altro grosso problema - replica - Certo qualche apertura bisognerà farla». E le scuole? «Mi spaventa la possibilità di nuovi picchi ad ottobre. Dobbiamo valutare sulla riapertura a settembre, essere attenti e sicuri di quello che si fa». A dicembre? «Potremo parlarne tra un mese. Si vive alla giornata». Al traguardo invece l'accordo con il Miur ed il ministero della Sanità per l'istituzione di una facoltà di Medicina a Potenza: «Era stato elaborato prima che arrivasse la pandemia - comunica Bardi - Adesso sarà uno stimolo in più».

Qual è la ricetta segreta del modello Basilicata? «Fin dall'inizio - risponde il Governatore - ho attuato una politica di prevenzione, ho bloccato i rientri dal nord, ho stretto con censimenti e quarantene isolando immediatamente i comuni in cui c'erano focolai, specialmente Tricarico, dove è stata colpita dal virus una Casa di cura ed Irsina. Ho istituito squadre anti-covid, il cui compito è assistere a casa persone positive al Covid-19 per evitare di intasare gli ospedali. Il tutto sempre nell'ottica di isolare il positivo e ricostruire la catena dei contagi». Tra i casi emblematici che hanno fatto scuola, quello del comune di Rapolla dove «durante le visite di condoglianze ad una famiglia, a seguito di un decesso, si sono contagiati tutti e ci sono stati anche due morti». Parola d'ordine dunque? «Evitare assembramenti, riunioni. Mai abbassare la guardia, tanto più che ad ottobre è prevista una nuova ondata, ancora più forte nelle regioni del Mezzogiorno».



