Coronavirus, il governo vara il decreto per contenere i contagi. Sospese le gite scolastiche in Italia e all'estero

Il consiglio dei ministri straordinario, riunitosi oggi alle 18.30 nella sede del Comitato della Protezione Civile a Roma sta ipotizzando una serie di misure che consentirebbero di intervenire su diversi aspetti. Saranno due i decreti del governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Secondo quanto si apprende il Cdm, che è riunito da ore nella sede della Protezione Civile, dovrebbe approvare questa sera un primo provvedimento contenente le misure per 'contenerè la diffusione del virus. Un secondo decreto, con le misure economiche per le aree interessate dall'emergenza, dovrebbe invece essere portato in Cdm nei prossimi giorni.



«In Consiglio dei ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Una richiesta che ho portato all'attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore. Una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario». Lo scrive su Twitter la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul #Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. https://t.co/6i0EMQXygP — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) February 22, 2020

Il governo ha sentito le opposizioni e le Regioni al momento interessate dall'emergenza coronavirus per illustrare le misure contenute nel decreto che sta predisponendo il Consiglio dei ministri. Una decisione che è stata presa, secondo quanto si apprende, per avere la massima condivisione possibile su provvedimenti che andranno ad impattare direttamente sulla vita di migliaia di cittadini.

Ultimo aggiornamento: 23:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA