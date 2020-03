Coronavirus, De Luca chiama Conte: «Misure drastiche per evitare l'esodo degli emigranti al Sud»

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha avuto questa mattina un colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al quale è stata sollecitata l'adozione di misure drastiche per bloccare il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al Sud e in Campania per la chiusura di attività produttive. Il premier Conte ha rassicurato De Luca: il governo sta affrontando questa problematica per le decisioni di merito.​



Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eppure, almeno questa mattina, l'esodo è stato scongiurato. In una stazione quasi deserta, quella di Porta Garibaldi a Milano, solo poche decine di persone, più o meno una trentina in tutto, sono salite suldelle 9.48. Dopo le partenze di massa dei giorni scorsi, con l'annuncio delle prime misure di contenimento per l'emergenza Coronavirus, dunque, la sensazione stamani alla stazione di Porta Garibaldi è che poca gente si sia messa in viaggio verso sud da Milano, dove da oggi, come in tutta la Lombardia, sono in vigore nuove misure restrittive che hanno disposto, tra le altre cose, la chiusura di alcuni uffici pubblici, studi professionali e cantieri.