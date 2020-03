Virus, le tasse sono rinviate a maggio: subito interventi per 16 miliardi

Ancora qualche ora. Anche perché il decreto anti-virus nato per dare una prima risposta all’emergenza economica, si sta trasformando in una vera e propria manovra. Che potrebbe essere addirittura approvata in due tempi e con due decreti: uno oggi con le misure sanitarie e uno domani con gli altri interventi. Del resto si era partiti da misure per 3,6 miliardi, poi erano diventate 7,5, poi erano salite a 10 miliardi, poi ancora a 12. Nell’ultima versione i miliardi sarebbero già diventati 16 sui 25 autorizzati dalla Commissione.

Che comunque ad alcuni, come il segretario dell’Ugl Paolo Capone sembrano pochi, «visto che la Germania ha già previsto 550 miliardi di interventi». Al Tesoro sanno che il passaggio è epocale. «Ci vorranno due tre mesi per risolvere la crisi, ma dobbiamo prepararci a due anni di economia di guerra», dice una fonte di primo piano che lavora ai dossier. Al governo serve tempo per scrivere le norme, confrontarsi al suo interno, con le parti sociali, con le opposizioni. Che già hanno mostrato di non gradire le misure che stanno maturando tra Palazzo Chigi e il ministero del Tesoro.



«La bozza del decreto», hanno fatto sapere dalla Lega, «ci lascia interdetti». Un campanello d’allarme da non sottovalutare per il governo. Così il ministero dell’Economia ieri ha dovuto fare due comunicati. Il primo per anticipare che le scadenze fiscali di lunedì 16 marzo saranno spostate dal decreto. Una sorta di “comunicato legge”, che anticipa il provvedimento vero e proprio per dare certezze al sistema produttivo e imprenditoriale e soprattutto ai commercialisti che erano sul piede di guerra non sapendo se dover far pagare o no i propri clienti. La nuova scadenza è stata fissata a maggio, tra due mesi.

Il secondo per dire che le bozze che circolano sono «provvisorie» e «superate». Il testo definitivo, si sono premurati di far sapere da via XX settembre, sarà definito solo dopo il confronto con le parti sociali e le opposizioni. Ma il tempo ormai scarseggia, come dimostra appunto la necessità del ministero di dover anticipare in un comunicato stampa i contenuti del decreto. Ieri di bozze ne sono circolate diverse. In una c’erano raccolte tutte le richieste dei ministeri. Che sono tante. Ognuno vede l’emergenza dalla sua angolazione. C’è, per esempio, la questione della circolazione delle merci via mare che inizia ad allarmare seriamente il governo. Le navi si stanno fermando.

Sia quelle che vanno dall’Italia verso l’estero, sia quelle che dovrebbero approdare in Italia. Assoarmatori, Confitarma e Federagenti hanno inviato una lettera al governo per chiedere aiuto. Se le merci non partono i danni per l’export rischiano di essere incalcolabili. Se le merci non arrivano rischia di interrompersi la catena dei rifornimenti. In poco tempo pompe di benzina e scaffali dei supermercati potrebbero rimanere a secco. Tra le norme della bozza del decreto anti virus ce n’è anche una che dovrebbe dare una prima risposta alle istanze del settore, sospendendo il versamento della tassa di attracco. I provvedimenti allo studio del governo stanno diventando una diligenza sulla quale tutti provano a salire.

Le richieste dei ministeri hanno riempito una bozza di oltre 100 pagine. Tra queste ci sono più fondi, 58 milioni, per le forze dell’ordine e 4 mila agenti in più; 10 milioni per ripristinare la piena funzionalità nelle carceri dopo le rivolte dei giorni scorsi. Nuove norme per «care giver» familiari, lavoro agile, tutele per lavoratori con figli disabili, estensione della 104 e dei congedi straordinarì; la proroga dell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 al 30 giugno 2020 e l’abolizione dell’esame di abilitazione.

Anche la proroga per le revisioni auto. Ma i capisaldi del provvedimento rimangono fissi: il rafforzamento immediato del settore sanitario con le assunzioni di medici e infermieri; la cassa integrazione estesa a tutte le aziende su tutto il territorio nazionale; un contributo una tantum per i lavoratori autonomi; i congedi straordinari retribuiti ai genitori lavoratori che devono accudire i figli; la sospensione del pagamento dei mutui; e la sospensione del versamento delle tasse e dei contributi per i settori maggiormente colpiti dalla crisi, per i professionisti che dichiarano fino a 400 mila euro e per i commercianti che dichiarano fino a 700 mila euro.



