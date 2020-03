Coronavirus, Di Maio: «In quarantena tutti gli italiani che rientrano dall'estero»

Emergenza coronavirus , gli italiani che tornano dall'estero andranno in quarantena. «Nella costruzione di un ulteriore pacchetto di misure, insieme al ministero della Salute e al Mit, bisogna prevedere di mettere in quarantena anche gli italiani che rientrano in questi giorni dall'estero». Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una riunione alla Farnesina, dopo aver sentito i suoi omologhi alla Salute ed al Mit. «È una misura a mio avviso necessaria per la loro stessa salute e, naturalmente, per la salute pubblica di tutti - ha proseguito - occorre valutare ogni provvedimento precauzionale volto a contenere sempre di più la diffusione del virus. Sono misure stringenti ma necessarie».