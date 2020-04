Coronavirus, commissario Arcuri: per Pasqua non fate sciocchezze, riesplosione contagi sarebbe ancora più violenta

«Per Pasqua e Pasquetta non fate sciocchezze», è l'appello «accorato» di Domenico Arcuri, il commissario scelto da Conte per gestire l'emergenza coronavirus. «Usate il vostro senso di responsabilità, il virus non è sconfitto. Siamo sulla buona strada ma la fine del tunnel è ancora lontana. Avremo alle spalle questa drammatica esperienza solo quando sarà scopero il vaccino. Non dobbiamo sbagliare tempi di uscita dalla fase 1. Dobbiamo lavorare tutti per evitare che i contagi riesplodano. Se questo dovesse succedere i danni sarebbero ancora maggiori. In quattro giorni ci sono stati 3. 226 morti, sette volte di più che nel terremoto dell'Aquila. Mascherine di Stato? Ci stiamo pensando, ragioniamo su un prezzo giusto».

Ultimo aggiornamento: 12:39

