Coronavirus, Conte: «Proroga chiusure fino al 13 aprile. Maggio? È presto per dirlo»

Coronavirus, il premier Giuseppe Conte ha parlato stasera in diretta della chiusura del Paese fino al 13 aprile 2020 e ha firmato il Dpcm che proroga i blocchi fino a quella data. «Non possiamo allentare misure e disagi». I morti sono «una ferita che mai potremo sanare: non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive e alleviare i disagi e risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

«Proroga fino al 3 maggio? Ipotesi non accreditata, in questo momento è presto. I nostri esperti aggiornano dati ogni giorno, fino al 20 aprile ci saranno elaborazioni». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la registrazione dello Speciale Accordi e Disaccordi in onda stasera sul Nove.

Ultimo aggiornamento: 20:30

