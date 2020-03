Coronavirus Italia, quanto durerà la stretta? Tra due giorni picco in arrivo, misure necessarie fino all'estate

Gli esperti non hanno dubbi: sarà cruciale questa settimana per comprendere se stanno funzionando le severe misure di contenimento che hanno chiuso l'Italia. Ieri lo ha ripetuto il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, ma ce lo dice il calendario. L'11 marzo sono state applicate le forme di contrasto della diffusione del virus più rigorose. Il tempo massimo di incubazione è di due settimane, presto dovrebbe esaurirsi il numero di coloro che sono stati contagiati prima della chiusura dell'Italia. In sintesi: a metà settimana potremmo capire molte cose.

Ieri c'è stato un timido segnale incoraggiante, la percentuale di nuovi casi si è abbassata. Ma ci sono troppe variabili per affermare che s'intravede la luce. E nessuno sa cosa potremo e non potremo fare anche quando i nuovi casi diminuiranno, tenendo conto che secondo una ricerca pubblicata in Cina il numero dei contagiati silenziosi, senza sintomi, è almeno un terzo del totale e questo rende complicato spezzare la trasmissione del virus. Riaprire tutto troppo in fretta potrebbe disperdere i risultati ottenuti. Il resto d'Europa è in ritardo di qualche settimana. Riaprire bar o ristoranti tra qualche mese, alle porte dell'estate, non significherà riaprirsi al mondo.

