Coronavirus, Lombardia: rallentano i contagi, calano i morti e i ricoveri

Nuovo miglioramento in Lombardia dove le persone contagiate dal coronavirus sono 71.968 con un aumento di 713 casi con 12.642 tamponi, con un calo rispetto a ieri quando i nuovi casi positivi erano stati 1.091. I morti sono 13.269, con 163 nuovi decessi, mentre ieri erano stati 166.

Continua il calo anche dei posti letto occupati sia nelle terapie intensive (724, -32) sia negli altri reparti (8489, -302). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia che oggi non ha tenuto la consueta diretta facebook.

Migliorano anche i dati in tre delle province lombarde più colpite dal virus: continuano a scendere i nuovi positivi a Bergamo (+45 oggi, +56 ieri), a Brescia (+65 oggi, +167 ieri) e a Cremona (+39 oggi, +60 ieri). In netto calo i contagi a Pavia (+45 oggi, +117 ieri), mentre peggiora il dato di Lodi dove ieri c'erano stati 3 soli nuovi casi mentre oggi sono 67.

Migliorano i dati di Milano, una delle città ancora molto colpite dall'emergenza coronavirus: i nuovi positivi nell'area metropolitana oggi sono 219, per un totale di 17.909, di cui 80 nuovi casi a Milano città. Ieri c'erano stati 412 nuovi positivi di cui 246 a Milano città. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Era da quasi 50 giorni che non si registrava un numero così basso di nuovi contagiati in Lombardia e il dato di soli 713 nuovi casi positivi è ancora più incoraggiante perché ottenuto con 12.642 tamponi. Il 6 marzo erano stati 361 i nuovi positivi mentre il giorno dopo erano saliti a 808 per poi passare rapidamente sopra i mille e poi i duemila positivi al giorno.

Fontana

«713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati, diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva. Sono veramente incoraggianti i dati trasmessi oggi dalla nostra Unità di crisi relativi al monitoraggio del Covid-19 in Lombardia». Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati odierni. «Finalmente - prosegue Fontana - le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorrà dire che siamo veramente sulla buona strada. Ringrazio ancora una volta tutti i lombardi per i sacrifici che stanno compiendo». «Gradualmente - conclude il governatore - adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla libertà, un pò diversa da quella di prima, almeno per un pò di tempo, ma pur sempre libertà».

Ultimo aggiornamento: 20:59

