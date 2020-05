Fase 2, in Lombardia mascherine e guanti obbligatori su bus e metro: Fontana firma l'ordinanza

Coronavirus, due nuove ordinanze della Regione Lombardia. Nella prima è confermato l'obbligo dell'uso delle mascherine o di altri indumenti utili a coprire naso e bocca e vengono emanate disposizioni specifiche per i mercati all'aperto e per il commercio al dettaglio. La seconda ordinanza, relativa al Trasporto Pubblico Locale, prevede a bordo dei mezzi di trasporto pubblico l'obbligo di utilizzo di guanti e mascherine.

Coronavirus, in Veneto 5 morti in più rispetto a ieri: curva rallenta. Zaia: «Piano per 30.000 tamponi»

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato oggi le due nuove ordinanze che stabiliscono specifiche indicazioni per la fase2 del coronavirus e per il trasporto pubblico locale valide dal 4 maggio ad integrazione delle norme nazionali previste dal Dpcm del 26 aprile. È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana. I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili.

Coronavirus, Lega di Serie A compatta: «Portiamo a termine la stagione»



Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno. Gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità. È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica. Le nuove misure di sicurezza previste dall'ordinanza regionale si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e Ncc) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.

Coronavirus, Catalfo: stop licenziamenti per altri tre mesi, bonus colf e badanti fino a 600 euro



Ultimo aggiornamento: 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA