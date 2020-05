Coronavirus, Sala riapre mercati e cimiteri e accusa il deejay: «Milano non è il set di Grease»

Milano ci prova. E inizia a riaprire nonostante il coronavirus non sia ancora stato sconfitto. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha firmato due provvedimenti sulla riapertura dei cimiteri e dei mercati rionali scoperti. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino nel videomessaggio postato su Facebook. «Con il primo provvedimento riapriamo gli 8 cimiteri milanesi - ha detto Sala -. Si tratta di Baggio, Bruzzano, Chiaravalle, Greco, Lambrate, Muggiano, Maggiore e Monumentale -. Abbiamo avuto tante richieste di poter andare a pregare sulla tomba dei cari e pensiamo che sia giusto così, ovviamente con le solite regole e con prudenza». Il secondo provvedimento riguarda invece la riapertura dei mercati rionali scoperti: «Da giovedì ne riapriamo 26 su 94 - ha aggiunto Sala - con le seguenti regole: solo banchi alimentari, spazi recintati, controllo della temperatura all'ingresso, controllo del numero di persone che entrano e distanza tra vari banchi». Poi ha concluso: «Andiamo avanti, siamo a Milano e possiamo uscirne bene».

Sala ha parlato anche del deejay che metteva musica dalla finestra e sotto in strada persone che ballavano nella zona di Porta Venezia. «Ieri impazzava in rete questo video. La scena era questa: via Nino Bixio al primo piano di una casa, finestre aperte e dietro un paio di dj, musica a palla e sotto la gente che ballava, un tassista aveva fermato la macchina ed era sceso inneggiando ai deejay - ha detto Sala -. Ai due deejay o presunti tali voglio dire che la via non è vostra, la città non è vostra, ieri è partita una diffida e la prossima volta non sarà una diffida». «Ai ragazzi che erano sotto dico, usiamo la testa, non siete sul set di un film, Grease o La La Land, questo è un momento in cui bisogna usare la testa», ha concluso.

