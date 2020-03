Coronavirus, in arrivo 12 milioni di mascherine, Di Maio ne ordina 100 milioni in Cina

Lotta al coronavirus, sono in arrivo in Italia 12 milioni di mascherine. È quanto si apprende da fonti della Farnesina che precisano: 1.2 milioni di mascherine arriveranno nel pomeriggio dall'Egitto, 40mila dall'India, dalla Cina in arrivo 1.5 milioni di mascherine e 100 ventilatori polmonari, mentre dalla Russia partiranno verso l'Italia un milione di mascherine.

«C'è la necessità di reperire in tempi celeri il materiale sanitario che serviva a supportare principalmente il lavoro di medici e infermieri», viene spiegato dalle stesse fonti.

Di Maio

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sta lavorando ad una fornitura diretta da parte di un'azienda cinese di 100 milioni di mascherine verso l'Italia. Lo si apprende da fonti informate, secondo cui Di Maio avrebbe già parlato dell'operazione al premier Conte, al ministro Speranza e ai commissari Borrelli e Arcuri. Il contratto della commessa, si apprende, sarebbe già siglato. Dopo l'arrivo di diversi ventilatori polmonari dalla Cina e altri Paesi, l'emergenza ora riguarda anche le mascherine in dotazione soprattutto a medici, infermieri e operatori sanitari.



Senza mascherine al personale sanitario, verrebbero meno le condizioni di sicurezza negli ospedali per poter continuare a operare. Da qui, e dopo alcuni blocchi doganali registrati in questi giorni su aiuti diretti al nostro Paese, la linea di azione che sta portando avanti la Farnesina per individuare una fornitura diretta e affidabile che garantisca l'arrivo di mascherine in Italia.

