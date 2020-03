Coronavirus, Cdm approva la stretta anti-furbetti: multe più salate

Il Cdm ha approvato il nuovo decreto sulla stretta anti-furbetti che introduce multe più salate per chi aggira le misure di contenimento del Coronavirus. Il Dpcm, come anticipato dal Messaggero, si basa sugli articoli 77 e 87 della Costituzione, quelli che prevedono l'adozione di un provvedimento provvisorio in casi straordinari di necessità e di urgenza. Verrà presentato pre la conversione alle Camere, appositamente convocate entro cinque giorni.

LEGGI ANCHE Coronavirus, aziende e spostamenti: il Viminale spiega chi può muoversi. Ok spesa nel comune vicino

Clicca QUI per scaricare la bozza del decreto in formato Pdf

Il dl prevede tutto quanto già scritto negli altri provvedimenti, ma imporrà le famose multe a chi viola le leggi. Tutti coloro che girano per la città e fuori territorio senza avere una giustificazione plausibile verranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che potrebbe arrivare fino ai 3.000 euro. Al punto 2 è prevista, poi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nei casi di negozi o attività commerciali aperti senza autorizzazione. Un altro aspetto del dl fa ragionare su quanto l'emergenza durerà ancora. «Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, - è scritto - possono essere adottate, una o più misure tra quelli cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus». Quindi, si procederà a graduali aperture, nel momento in cui l'epidemia allenterà la presa, ma l'emergenza per tecnici e giverno si prevede che possa durare fino alla fine di luglio.

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA