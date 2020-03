Coronavirus, Di Maio alla pizza della pace tra Italia e Francia

LEGGI ANCHE

«Live Italia-Francia: pace fatta sulla pizza e scuse accettate». Così il maestro pizzaiolosui suoi social ha descritto l'incontro nel suo locale a Roma tra il ministro degli esterie l'ambasciatore di Francia in Italia,dopo le polemiche di ieri sulla pizza Corona messe in onda dal francese Canal +, riferita all'epidemia di Coronavirus In bella mostra la pizza con su la bandiera italiana e poi le pizze ordinate dagli illustri ospiti: Luigi Di Maio ha preso la margherita "gialla" con i pomodorini gialli del Vesuvio mentre l’ambasciatore ha preferito la bufala dop, con il fiordilatte di Napoli e il parmigiano Reggiano.