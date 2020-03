Coronavirus: il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, positivo. «Sto bene, nessun sintomo»

Il Coronavirus non risparmia neanche gli esponenti politici e istituzionali: dopo Nicola Zingaretti, c'è un nuovo caso di un presidente di regione positivo al Covid-19. Si tratta di Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte.



LEGGI ANCHE Coronavirus, Zingaretti positivo: si cercano tutti i contatti

Ad annunciarlo è stata la stessa regione piemontese. Alberto Cirio è in buone condizioni di salute e, come l'omologo del Lazio, continuerà a lavorare «inevitabilmente a distanza».

In una diretta Facebook, il presidente della regione Piemonte ha fatto sapere: «Sto bene, apparentemente non ho nessun sintomo. Lo dico con chiarezza ma senza allarmi, è importante rispettare le regole di condotta da parte di tutti. Vivo isolato in una parte della mia casa, ma sto bene e non ho sintomi. Questa cosa non mi distoglie dalle mie responsabilità, dal governo regione. Continuerò a fare il lavoro fatto in questi giorni. Il decreto evita ciò che è futile, il necessario si può fare, per lavoro posso spostarmi, le merci si possono muovere».

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA