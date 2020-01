Coronavirus, Salvini: controllare ogni ingresso, governo incapace. Pd: sciacallo

LEGGI ANCHE



«CONFERMATI i primi due casi di coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina, dichiarata l'EMERGENZA globale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi eravamo noi a essere »speculatori« e catastrofisti... Frontiere aperte, incapaci al governo», recita il post su Fb Matteo Salvini. i vogliono controlli, controlli e ancora controlli. Altro che frontiere aperte...», ha scritto. «Uno che si mette a speculare politicamente sul coronavirus è un poveraccio», replica il vicesegretario del Pd Andrea Orlando.LEGGI ANCHE Coronavirus Roma: allo Spallanzani test su 32 persone. Stato d'emergenza di 6 mesi, stanziati 5 milioni

«Come Lega contiamo che il governo verifichi ogni ingresso, per mare, per terra, per aria perché con la salute dei cittadini non si scherza», attacca. Per Salvini sul Coronavirus «si è perso tempo». «Il virus è in tutti i continenti ed è chiaro quindi che ogni arrivo in Italia debba essere controllato, limitato e verificato». E ancora: