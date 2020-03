Coronavirus, Mattarella annulla il viaggio di Stato in Mozambico. Verso lo stop alla cerimonia per l'8 marzo

È stato rinviato il viaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Mozambico. La visita era prevista dal 10 al 12 marzo. A quanto si apprende, a causa dell'emergenza Covid-19, si starebbe valutando anche di sospendere la cerimonia per la festa delle donne, prevista per domenica 8 marzo al Quirinale. Nel Dpcm del governo in via di definizione, infatti, vengono sospesi tutti gli eventi pubblici, e dunque il Colle si adeguerà alla disposizione precauzionale anti-contagio. Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA