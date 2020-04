Coronavirus, l'Europa vota aiuti economici ai pescatori: «Sostegno alla categoria»

«Il pacchetto di aiuti economici ai pescatori è un passo in avanti decisivo nel sostegno ad una categoria messa in ginocchio dal Coronavirus e che ci chiedeva un segnale signifcativo di vicinanza. La semplifcazione delle procedure per la ri-assegnazione fessibile delle risorse del Feamp signifca una cosa sola: l'Europa c'e». Lo dichiara l'Eurodeputato Giuseppe Ferrandino (Pd) vicepresidente della commissione Pesca.



«Il testo - ha aggiunto - rappresenta un notevole passo in avanti rispetto al Regolamento votato nel corso dell'ultima plenaria e accoglie gran parte delle nostre richieste. Soprattutto la deroga per l'arresto temporaneo della pesca e gli aiuti alle imprese di acquacoltura e di trasformazione del pescato sono in linea con gli interessi dell'Italia, una battaglia condotta in prima linea e vinta dai Socialisti e Democratici».