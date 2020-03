Coronavirus, Vittorio Emanuele di Savoia: «Fiero degli italiani, ci sarà un nuovo Risorgimento»

LEGGI ANCHE

«In questi giorni così dolorosi, in questa immane tragedia rappresentata dall'emergenza Covid-19, il mio augurio è che la ricorrenza del 17 Marzo 1861, per una resurrezione dello spirito della Patria nel senso più alto e nobile del termine».Lo scrive in una lettera agli italiani in occasione del 159esimo anniversario della proclamazione del Regno d'Italia in una lettera agli italianiche rimarca: «Sono fiero di vedere come gli Italiani stanno reagendo di fronte a questa prova. A quanti sono colpiti dalla scomparsa di persone care, giunga il mio più profondo cordoglio e la partecipazione di tutta la mia Casa».«Il mio commosso e grato pensiero - prosegue il duca di Savoia - va a quanti sono impegnati nel fronteggiare tale emergenza, in particolare all'eroico personale sanitario e a tutte le Forze Armate e Forze dell'Ordine così duramente provate da questa sfida. Sono fiero di vedere come gli Italiani stanno reagendo di fronte a questa prova. Un orgoglio che si rafforza nel contemplare l'esempio di tanti giovani professionisti, medici, infermieri e volontari che, nelle corsie dei reparti e non solo, stanno offrendo l'immagine di un'Italia responsabile e coesa, cui si sommano i sacrifici di tante famiglie e lavoratori. Grande è la minaccia, ma ancora più grande è la fierezza che anima questi sforzi!».