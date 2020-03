Coronavirus, Cantalamessa (Lega): «Rischio concreto di welfare alternativo»

« Lo Stato tenga alta la guardia e non ceda spazi alle mafie. Si eviti che alcuni apparati mafiosi si sostituiscano al governo per attività di welfare. Persone perbene, che mai hanno avuto a che fare con l'illegalità, ma in difficoltà nell'attuale situazione di precarietà ed incertezze economica, potrebbero cadere prede della criminalità per prestiti o anticipi » . Lo afferma Gianluca Cantalamessa, deputato e capogruppo della Lega in commissione Antimafia, lanciando l'allarme sulle attività mafiose, in particolare al Sud, in concomitanza dell'emergenza nazionale per il virus Covid-19. « Le misure straordinarie del governo, a oggi insufficienti e inefficaci, non stanno arginando la mancanza di liquidità di molte aziende e famiglie rinvigorendo la criminalità organizzata. Le stesse mafie potrebbero essere interessate ad acquisire, a prezzi di saldo, aziende colpite dalla crisi, anche importanti. In alcune aree del nostro territorio, sia campano che nazionale, il rischio che le organizzazioni traggano vantaggi dall'emergenza è alto' » , conclude Cantalamessa. © RIPRODUZIONE RISERVATA