Corruzione, scontro sul Daspo a vita: Salvini diserta il Cdm

Venerdì 7 Settembre 2018, 07:30

Il M5S ci mette l'hashtag, #spazzacorrotti, e pure la faccia: quella del premier Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio e del Guardasigilli, Alfonso Bonafade. Matteo Salvini nemmeno la sua presenza.Il consiglio dei ministri vara uno dei provvedimenti simbolo degli stellati, il ddl anticorruzione, e il ministro dell'Interno non partecipa alla riunione. Come, peraltro, era già accaduto per l'altra bandiera degli alleati di governo, il decreto dignità. Nessuna polemica, assicurano dal Viminale. La Lega d'altra parte non vuole passare come il partito che non è in prima fila nella lotta a ladri e corrotti. Dai fedelissimi di Salvini traspare però più di un dubbio: «Non possiamo arrestare 60 milioni di italiani». Né pensare che presunti indagati, indagabili o colpevoli vengano intercettati senza lo straccio di una prova. A marcare alcune perplessità in cdm ci ha però pensato il ministro Giulia Bongiorno. Insomma, i leghisti non hanno alcun dubbio che in Aula il disegno di legge vada cambiato.