«Condivido la posizione sull'Autonomia differenziata espressa da Bankitalia per cui il processo di devoluzione delle competenze regionali su materie, ambiti di materie o funzioni, debba essere un processo graduale». Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali fa buon viso a cattivo gioco dopo i rilievi della Banca centrale depositati presso la commissione Affari costituzionali del Senato. «C'è il rischio di innescare processi difficilmente reversibili e dagli esiti incerti», hanno scritto nero su bianco i tecnici di Bankitalia riferendosi al suo progetto sull'Autonomia. Mentre i passaggi della riforma nelle commissioni vanno a rilento. «Siamo in dieci più il presidente di Fdi. Quattro della maggioranza più il presidente. Sei della minoranza. Chiediamo di procedere con il voto. Si arrampicano sugli specchi. Gravissimo. Gravissimo», twitta non a caso ieri il senatore dem Filippo Sensi facendo la cronaca di un pomeriggio in commissione Affari Europei dove ieri era all'esame proprio la riforma sull'Autonomia differenziata.

APPROFONDIMENTI Autonomia, faro Bankitalia: «Rischio Babele di regole» M5S agita il Pd, D'Amato lascia l'assemblea nazionale: «Errore politico» Bilancio positivo per l’Unione degli Industriali di Napoli: «Ma ci sono ancora criticità»

È lo scenario in cui il Pd prova ad uscire dal momento difficile post amministrative e si mobilita per la manifestazione nazionale di Napoli del 14 e 15 luglio. Annunciata dalla Schlein nella direzione del partito di due giorni fa, si pone l'obiettivo di portare in piazza i sindaci del Mezzogiorno. Non solo del Pd. E uno dei primi ad aderire è Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli anche senza avere in tasca la tessera del partito della Schlein. «Io ci sarò. Indipendentemente dal fatto che non sono iscritto al Pd, penso che questa sia una battaglia forte che, deve unire al di là di quelle che sono le appartenenze partitiche perché - spiega - come ha detto in questi giorni anche la Banca d'Italia, questo progetto sull'autonomia differenziata non è un bene per l'Italia, non solo per il Mezzogiorno. Perché moltiplica i conflitti, le competenze e quindi moltiplica i costi senza fare i benefici ai cittadini».

«Bene la mobilitazione del Pd a Napoli: bisogna fermare il ddl Calderoli sull'Autonomia differenziata, che divide l'Italia e crea un mega centralismo regionale», dice Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd che sarà a Napoli. «Per avere più forza occorre - aggiunge - costruire un coordinamento nazionale di tutti i soggetti contrari a questo disegno, pronti alla mobilitazione nel Paese nei prossimi mesi ma pronti anche a costituire un comitato referendario se il Ddl sarà approvato».

E se iniziano a piovere adesioni da tutta Italia, in Campania si registra una certa freddezza da parte dei primi cittadini. Non ci sarà in piazza il sindaco di Avellino Gianluca Festa, civico di sinistra ed ex tesserato del Pd. «Non ne faccio una questione di partito e nemmeno di contrapposizione tra Nord e sud ma di unità del paese e giustizia sociale. Sono assolutamente contrario e riguardo la mobilitazione sono stato tra i primi a votare contro l'autonomia differenziata con il consiglio comunale della città di Benevento», fa sapere invece Clemente Mastella, sindaco di Benevento. Nessuna indecisione invece per il primo cittadino di Caserta Carlo Marino che è anche numero uno campano dell'Anci: «Certo che ci sarò. Da tempo noi sindaci riteniamo questa proposta normativa una iattura per l'Italia e per il Sud. Crea ancora di più un divario sociale ed economico nel paese».

Da Salerno, roccaforte del potere deluchiano, invece si assiste ad una certa indecisione sul da farsi da parte del sindaco dem Enzo Napoli. «È in atto una riflessione», dicono, testuale, dall'ufficio stampa del Municipio quando i cronisti chiedono della partecipazione del primo cittadino alla manifestazione partenopea.

Quasi sicuramente si attende la posizione del governatore De Luca a cui, a giorni, verrà recapitato un invito ufficiale per la manifestazione di Napoli. Non una semplice presenza, filtra dal Nazareno, ma la richiesta di un intervento dal palco che verrà inoltrata anche al collega della Puglia Michele Emiliano. D'altronde se pure divisioni sul e nel partito ve ne sono eccome, non è così per l'Autonomia differenziata. E proprio il no al ddl Calderoli è una delle cose, se non l'unica, su cui sono d'accordo sia De Luca che la segretaria Schlein.

Un punto, d'altronde, su cui hanno convenuto anche nel teso faccia a faccia di dieci giorni fa a Napoli. E ieri mattina, senza citare la mobilitazione nazionale del Pd, il governatore si scaglia di nuovo contro la riforma costituzionale.

«Combattiamo contro l'autonomia differenziata che a me appare una sorta di controrisorgimento, la rottura dell'unità nazionale, per altro inutile, perché - attacca - se si pensa di risolvere così i problemi di burocratizzazione dell'Italia ci si sbaglia». Infine aggiunge: «Quindi se anche la Banca d'Italia riconosce che andremo a sbattere contro un muro di cemento armato non può che farmi piacere, nel frattempo continuo a rilevare che abbiamo più di 20 miliardi di euro bloccati dal ministro Fitto perché sono risorse destinate al Sud e quindi allegramente stanno condannando a morte il Sud».