Meno sussidio e più bonus al lavoro: così cambia il reddito di cittadinanza

Sabato 10 Novembre 2018, 08:00

L'obiettivo - più tacito che esplicito - è quello di far apparire la misura meno assistenziale di quello che può sembrare. Non male sarebbe risparmiare un po' di soldi. Anche per venire incontro alle pressioni della Lega, a maggior ragione dopo che lo Svimez ha segnalato che il 63 per cento delle risorse andrà al Mezzogiorno. Al ministero del Lavoro si sta lavorando alacremente per scrivere il disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Ma negli ultimi giorni ai tecnici del ministro Di Maio è stato chiesto di valorizzare la parte dello strumento destinata alle politiche attive, quindi come misura per il ricollocamento dei lavoratori, e non soltanto a quella che farà da sussidio nella lotta alla povertà. Quindi, dando maggiore spazio ai disoccupati e agli inoccupati under 30.